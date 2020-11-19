Министр призывает звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.

На сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда больные COVID-19 обращаются за медицинской помощью очень поздно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

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"Мы сейчас в наших больницах наблюдаем много таких случаев, когда люди очень поздно уже обращаются за медицинской помощью, не в больницу, а сами начинают лечить и наблюдать за этой болезнью. То есть даже к семейному врачу обращаются на седьмой-восьмой день при этом заболевании", - сказал министр.

Степанов призвал граждан звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.

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Автор: Леся Лещенко