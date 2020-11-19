На сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда больные COVID-19 обращаются за медицинской помощью очень поздно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.
Читайте такжеПри необходимости количество коек для больных COVID-19 может быть увеличено вдвое - Зеленский
"Мы сейчас в наших больницах наблюдаем много таких случаев, когда люди очень поздно уже обращаются за медицинской помощью, не в больницу, а сами начинают лечить и наблюдать за этой болезнью. То есть даже к семейному врачу обращаются на седьмой-восьмой день при этом заболевании", - сказал министр.
Степанов призвал граждан звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.
Коронавирус в Украине: что известно
- 2 ноября Степанов сообщил о начале работы всеукраинского контакт-центра Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19.
- По словам Степанова, номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19, он будет работать круглосуточно.
- Инфицированный коронавирусом Степанов позвонил на "горячую линию" Минздрава: что ему посоветовали
- Пациентам с COVID-19 должны оказывать помощь без декларации с семейным врачом – Степанов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram