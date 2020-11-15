Таким образом министр планирует проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения.

Инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что хочет перенести болезнь "как обычный пациент", чтобы на собственном опыте проверить, как работают протоколы лечения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав также видеобращение.

Читайте такжеЛяшко назвал факторы, которые осложняют течение коронавируса (видео)"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь имею возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения", - отметил глава Минздрава.

Степанов заверил, что планирует пройти весь этот период как обычный пациент, фиксировать все этап, чтобы искать пути решения проблемных вопросов.

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Автор: Алина Вишневская