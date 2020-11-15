Инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что хочет перенести болезнь "как обычный пациент", чтобы на собственном опыте проверить, как работают протоколы лечения.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав также видеобращение.
Читайте такжеЛяшко назвал факторы, которые осложняют течение коронавируса (видео)"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь имею возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения", - отметил глава Минздрава.
Степанов заверил, что планирует пройти весь этот период как обычный пациент, фиксировать все этап, чтобы искать пути решения проблемных вопросов.
Коронавирус в Украине: что известно на 15 ноября
- Вечером 14 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.
- COVID-19 сейчас болеет президент Украины Владимир Зеленский, который лечится в больнице "Феофания". Вместе с ним там лечится и глава его Офиса Андрей Ермак.
- Коронавирус поразил также председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.
- По состоянию на 15 ноября в Украине в целом зафиксировано почти 536 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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