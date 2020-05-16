Больницы не сообщали о половине случаев заболевания коронавирусом среди медиков - Ляшко

О случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

Руководители учреждений здравоохранения не сообщили Госслужбе по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на странице в Facebook.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - отметил Ляшко.

По его словам, о случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали уже свыше 17 тысяч случаев коронавируса (видео)

"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2 медика", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас расследование завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессией и болезнью.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Кабинет министров Украины внес коронавирусную болезнь COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.

Читайте также: