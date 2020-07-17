В Украине третий день более 800 новых случаев COVID-19: статистика по регионам

В Минздраве назвали регионы, в которых за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19.

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19, за сутки - 809 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медицинских работника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев», - сказал Степанов.

По данным Минздрава, за минувшие сутки количество выздоровевших увеличилось на 838 человек.

Он сообщил, что за все время пандемии заболели 57 тыс. 264 человека, из них 4 тыс. 68 детей и 7 тыс. 723 медицинских работников.

Всего, как добавил Степанов, в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 тыс. 769 человек, зарегистрировано 1 тыс. 456 летальных случаев.

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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, в которых за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 132, Ривненской области - 88, Ивано-Франковской - 67 и в Киеве - 76", - сказал Степанов.

По его словам, за минувшие сутки было проведено 28 тыс. 19 тестов, из которых 13 тыс. 108 - методом ПЦР и 14 тыс. 911 - методом ИФА.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2253 случая;

Волынская область — 3188 случаев;

Днепропетровская область — 1174 случая;

Донецкая область — 781 случай;

Житомирская область — 1580 случаев;

Закарпатская область — 4229 случаев;

Запорожская область — 658 случаев;

Ивано-Франковская область — 3309 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6689 случаев;

Киевская область — 3184 случая;

Львовская область — 7754 случая;

Луганская область — 100 случаев;

Николаевская область — 504 случая;

Одесская область — 2435 случаев;

Полтавская область — 347 случаев;

Ривненская область — 4940 случаев;

Сумская область — 352 случая;

Тернопольская область — 2358 случаев;

Харьковская область — 2909 случаев;

Херсонская область — 207 случаев;

Хмельницкая область — 942 случая;

Черновицкая область — 5262 случая;

Черкасская область — 800 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 года в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.

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