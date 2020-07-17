В Украине третий день более 800 новых случаев COVID-19: статистика по регионам
В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19, за сутки - 809 новых.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За прошедшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медицинских работника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев», - сказал Степанов.
По данным Минздрава, за минувшие сутки количество выздоровевших увеличилось на 838 человек.
Он сообщил, что за все время пандемии заболели 57 тыс. 264 человека, из них 4 тыс. 68 детей и 7 тыс. 723 медицинских работников.
Всего, как добавил Степанов, в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 тыс. 769 человек, зарегистрировано 1 тыс. 456 летальных случаев.
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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, в которых за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 132, Ривненской области - 88, Ивано-Франковской - 67 и в Киеве - 76", - сказал Степанов.
По его словам, за минувшие сутки было проведено 28 тыс. 19 тестов, из которых 13 тыс. 108 - методом ПЦР и 14 тыс. 911 - методом ИФА.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2253 случая;
- Волынская область — 3188 случаев;
- Днепропетровская область — 1174 случая;
- Донецкая область — 781 случай;
- Житомирская область — 1580 случаев;
- Закарпатская область — 4229 случаев;
- Запорожская область — 658 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3309 случаев;
- Кировоградская область — 677 случаев;
- г. Киев — 6689 случаев;
- Киевская область — 3184 случая;
- Львовская область — 7754 случая;
- Луганская область — 100 случаев;
- Николаевская область — 504 случая;
- Одесская область — 2435 случаев;
- Полтавская область — 347 случаев;
- Ривненская область — 4940 случаев;
- Сумская область — 352 случая;
- Тернопольская область — 2358 случаев;
- Харьковская область — 2909 случаев;
- Херсонская область — 207 случаев;
- Хмельницкая область — 942 случая;
- Черновицкая область — 5262 случая;
- Черкасская область — 800 случаев;
- Черниговская область — 632 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 года в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.
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