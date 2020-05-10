В ВСУ коронавирусом болеет 41 человек, 54 военных выздоровели

За прошедшие сутки обнаружили еще двух инфицированных коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Как сообщается на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook, заболевшие (один военнослужащий Криворожского гарнизона один работник ВСУ Винницкого гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние удовлетворительное.

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Таким образом, по состоянию на 7:00 10 мая в ВСУ 41 человек болеет острой респираторной болезни COVID-19, выздоровели 54 человека, двое умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 33 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 мая в Украине лабораторно подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом. 391 случай – летальный. За сутки от болезни погибли 15 человек.