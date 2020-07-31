В Украине антирекорд по госпитализации больных COVID-19: за сутки 261 человек попал в больницу

Сейчас в Украине 29 тыс. 439 человек активных больных коронавирусом.

За сутки 30 июля в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19 – и ход болезни тяжелой или средней тяжести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - отметил Степанов.

Министр также сообщил, что за время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников). Всего с марта обнаружили 69 884 случаев.

Сейчас в Украине 29 тыс. 439 человек активных больных коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в стране было совершено 33 384 тестирования, из них 15 427 ПЦР и 17 957 методом ИФА. Коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили в 1 090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.

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