В Украине антирекорд новых случаев COVID-19: за сутки плюс почти 700 инфицированных

Сейчас в Украине официально подтверждено 29 070 случаев коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на утро 11 июня антирекорд за все время пандемии коронавируса - за сутки было зафиксировано 689 новых случаев COVID-19.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, всего в Украине 29 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 141 пациент выздоровел.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10 июня зафиксировано 28 тыс. 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 тыс. 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев.

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