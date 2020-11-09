По состоянию на утро 9 ноября в Украине за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Из них детей – 350, медработников – 321. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.
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За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 2 227 человек, зато умерли 115 больных.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за последние сутки госпитализированы 1 100 человек. Остальные лечатся дома под контролем врачей.
С начала пандемии в Украине в целом подтвердили 469 018 случаев COVID-19. Также выздоровели 209 143 человек. Смертельных случаев - 8 565.
За сутки совершили 41 114 тестирований на COVID-19. В частности, 34 393 ПЦР-тестов, а 6 721 методом ИФА.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+748), Харьковской области (+717), Запорожской области (+683), Житомирской области (+636) и Киевской области (+590).
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