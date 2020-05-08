В Одесской области от COVID-19 умерла женщина, весившая 180 килограмм

Из пяти умерших от коронавируса в Одесском регионе, трое – из Подольска.

В городе Подольске Одесской области, в который из-за распространения коронавируса ограничен въезд, от COVID-19 умерла 60-летняя женщина, весившая 180 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила временно исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

По ее словам, вчера умерла женщина, заболевшая еще 23 апреля. Изначально она лечилась амбулаторно под наблюдением семейного врача. В инфекционное отделение Подольской городской больницы была доставлена 30 апреля с диагнозом двусторонняя пневмония.

Как отметила руководитель департамента, у 60-летней женщины было ожирение 4-й стадии – вес составлял 180 кг. Она страдала хроническими заболеваниями – ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, острая сердечная недостаточность, тромбофлебит ног и пр. У женщины был сильно выраженный отек ног, одышка. Она пребывала в адекватном состоянии, но утром 7 мая произошла остановка сердца.

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«Нужно понимать, что пациентка запустила себя еще до заражения…», - сказала Одарий-Захарьева.

Таком образом, это пятая смерть от коронавируса в регионе и третья – в Подольске.

Как сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, в общей сложности в Одесском регионе, по состоянию на 8 мая зафиксировано 583 случая COVID-19, среди них - 50 детей и 123 медика, из которых 83 – в Подольске.

«83 медика – это 70% от всех заболевших медработников региона», - подчеркнул Гончаров.

По его словам, инфекция в регионе распространилась на 25 административных территориях. Зафиксировано 40 семейных очагов, в которых болеют 93 человека (16% от общего числа).

Также зафиксированы вспышки инфицирования в организованных коллективах, в основном, в Подольске. В частности, в мэрии, локомотивном депо, предприятии «Укртраснафта». Всего в Подольске – 264 заболевших, в Одессе – 96, в Беляевском районе области – 69 и пр.

Как сообщал УНИАН, в апреле в город Подольск Одесской области, в котором проживают порядка 40 тыс. человек, ограничили въезд из-за вспышки COVID-19. В нем зафиксирован крупнейший в регионе очаг болезни. В этом городе от коронавируса умер семейный врач и местная жительница.

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