В Минздраве отчитались о решении проблемы с загруженностью Житомирской лаборатории

Ранее в Житомирском областном лабораторном центре заявили, что из-за загруженности до конца недели не будут принимать биоматериалы для проведения анализов на инфицирование коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Житомирский областной лабораторный центр не прекращает принимать биологические образцы для ПЦР-исследований на COVID-19, часть образцов из этой лаборатории сегодня отправлена к менее загруженным.

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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Житомирский областной лабораторный центр не прекращает принимать биологические образцы для ПЦР-исследований на COVID-19, часть образцов из этой лаборатории сегодня отправлена в менее загруженные.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко признал, что в определенных областях, в том числе и в Житомирской, есть большое количество образцов для тестирования на коронавирус.

В то же время он отметил, что лаборатория в Житомире не прекратит принимать образцы для проведения ПЦР-исследований и все лаборатории в стране, где осуществляются такое же тестирование, продолжают работать.

«Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного цента была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены», - заявил он.

Ляшко отметил, что на прошлой неделе получил несколько сигналов, в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследований и людям с задержкой предоставляют результаты анализов.

«В субботу в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни», - сообщил он.

Главный санитарный врач отметил, что после того, как об этом узнал, сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр, где пообщался с человеком, который выполняет обязанности руководителя, и встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской ОГА.

«Основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и всех других стейхолдеров (медицинские учреждения, ОГА, городской совет). Поэтому не решаются и накапливаются проблемы. Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса. Сложные времена требуют сложных решений. В период эпидемии особенно», - добавил он.

Ляшко отметил, что сейчас все проблемы и вопросы должны решаться как никогда оперативно.

По его словам, чиновник отстранен от исполнения обязанностей руководителя центра.

Ляшко отметил, что в ближайшие несколько дней в Минздраве определятся с кандидатурой, на которую будет возложено временное исполнение обязанностей руководителя Житомирского лабораторного центра и главного государственного санитарного врача области, а после завершения эпидемии COVID-19 будет объявлен конкурс на эту должность.

Напомним, 6 мая стало известно, что в Житомирской лаборатории с 7 по 9 мая не будут принимать биоматериалы для тестирования на коронавирус, исключение - дети и тяжелобольные пациенты.

Соответствующий документ с подписью главного санитарного врача Житомирской области обнародовали ряд СМИ. В письме указывается, что такое решение принято в связи с тем, что лаборатория загружена на 7-8 дней вперед и не имеет возможностей для хранения такого объема биологических материалов.