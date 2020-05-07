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В Минздраве отчитались о решении проблемы с загруженностью Житомирской лаборатории

16:07, 07 мая 2020
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Иллюстрация REUTERS

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Житомирский областной лабораторный центр не прекращает принимать биологические образцы для ПЦР-исследований на COVID-19, часть образцов из этой лаборатории сегодня отправлена к менее загруженным.

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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Житомирский областной лабораторный центр не прекращает принимать биологические образцы для ПЦР-исследований на COVID-19, часть образцов из этой лаборатории сегодня отправлена в менее загруженные.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко признал, что в определенных областях, в том числе и в Житомирской, есть большое количество образцов для тестирования на коронавирус.

В то же время он отметил, что лаборатория в Житомире не прекратит принимать образцы для проведения ПЦР-исследований и все лаборатории в стране, где осуществляются такое же тестирование, продолжают работать.

«Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного цента была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены», - заявил он.

Ляшко отметил, что на прошлой неделе получил несколько сигналов, в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследований и людям с задержкой предоставляют результаты анализов.

«В субботу в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной болезни», - сообщил он.

Главный санитарный врач отметил, что после того, как об этом узнал, сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр, где пообщался с человеком, который выполняет обязанности руководителя, и встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской ОГА.

«Основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и всех других стейхолдеров (медицинские учреждения, ОГА, городской совет). Поэтому не решаются и накапливаются проблемы. Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса. Сложные времена требуют сложных решений. В период эпидемии особенно», - добавил он.

Ляшко отметил, что сейчас все проблемы и вопросы должны решаться как никогда оперативно.

По его словам, чиновник отстранен от исполнения обязанностей руководителя центра.

Ляшко отметил, что в ближайшие несколько дней в Минздраве определятся с кандидатурой, на которую будет возложено временное исполнение обязанностей руководителя Житомирского лабораторного центра и главного государственного санитарного врача области, а после завершения эпидемии COVID-19 будет объявлен конкурс на эту должность.

Напомним, 6 мая стало известно, что в Житомирской лаборатории с 7 по 9 мая не будут принимать биоматериалы для тестирования на коронавирус, исключение - дети и тяжелобольные пациенты.

Соответствующий документ с подписью главного санитарного врача Житомирской области обнародовали ряд СМИ. В письме указывается, что такое решение принято в связи с тем, что лаборатория загружена на 7-8 дней вперед и не имеет возможностей для хранения такого объема биологических материалов.

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