В Минздраве назвали причины высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков

В частности, много лет в бюджетах разных уровней на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты предполагалось менее 1% денежных средств.

В Министерстве здравоохранения назвали причины высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сказала: "Большое количество заболевания COVID-19 среди медиков или их инфицирования, ведь иногда это бессимптомный процесс, связанный с несколькими причинами. Одна из главных: медики - это та категория населения, которая больше тестируется, соответственно, больше выявляется. С другой стороны, к сожалению, в нашей стране на протяжении многих лет пренебрегали принципами инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема", - подчеркнула она.

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По словам Микичак, много лет в бюджетах разных уровней почти не предусматривались денежные средства на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты - на это выделялось менее 1% денежных средств.

"Кроме того, медицинские работники порой не придерживаются нормативных документов, которые работали в Украине уже много лет, по крайней мере, должны были работать. А также проблема связана с тем, что администрации медицинских учреждений при определении и установлении маршрутов пациентов не отрегулировали этот процесс. То есть сегодня имеем результат тех недоработок, которые происходили в течение многих лет", - заявила заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, международный совет медсестер (ICN) заявила, что в мире более 90 тысяч медицинских работников инфицированы смертельным коронавирусом.

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