Аваков: решения о снятии карантина нужно принимать по каждому региону отдельно

Министр отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Украине и «не последнюю роль» в этом процессе местных властей.

Решения о снятии карантина в Украине должны приниматься, учитывая развитие эпидемии в каждом регионе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время церемонии вручения наград украинским врачам, которые в апреле помогали Италии бороться с COVID-19, сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусом в стране и «не последнюю роль» в этом процессе местных властей.

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«Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и её важно удержать. Я считаю, что решения о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая - очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно», - подчеркнул министр.

При этом Аваков призвал украинских врачей, которые вернулись из Италии, передавать полученный опыт на местах.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

24 апреля Кабинет министров представил 5 этапов выхода Украины из карантина и план снятия ограничений.

В Украине по состоянию на утро 7 мая зафиксирован 13 тыс. 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 тыс. 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

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