В Украине снова более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки
В Украине по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, от COVID-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь.
Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1317 случаев;
- Волынская область - 1313 случаев;
- Днепропетровская область - 983 случая;
- Донецкая область - 279 случаев;
- Житомирская область - 1013 случаев;
- Закарпатская область - 1506 случаев;
- Запорожская область - 515 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1669 случаев;
- Кировоградская область - 568 случаев;
- г. Киев - 3766 случаев;
- Киевская область - 1931 случай;
- Львовская область - 2526 случаев;
- Луганская область - 54 случая;
- Николаевская область - 316 случаев;
- Одесская область - 1065 случаев;
- Полтавская область - 277 случаев;
- Ривненская область - 2231 случай;
- Сумская область - 204 случая;
- Тернопольская область - 1372 случая;
- Харьковская область - 1426 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 529 случаев;
- Черновицкая область - 3831 случай;
- Черкасская область - 517 случаев;
- Черниговская область - 366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 69 521 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 11 июня в Украине уже зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальные, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.
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