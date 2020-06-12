В Украине снова более 600 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки

В Украине официально подтверждено уже 29 753 случая коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.

Читайте также"Возможно сочетание инфекций": Ляшко спрогнозировал вторую волну коронавируса в Украине во время эпидемии гриппа

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, от COVID-19 в стране умерли уже 870 человек (+16 за сутки), а 13 567 пациентов (+426) полностью побороли болезнь.

Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1317 случаев;

Волынская область - 1313 случаев;

Днепропетровская область - 983 случая;

Донецкая область - 279 случаев;

Житомирская область - 1013 случаев;

Закарпатская область - 1506 случаев;

Запорожская область - 515 случаев;

Ивано-Франковская область - 1669 случаев;

Кировоградская область - 568 случаев;

г. Киев - 3766 случаев;

Киевская область - 1931 случай;

Львовская область - 2526 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 316 случаев;

Одесская область - 1065 случаев;

Полтавская область - 277 случаев;

Ривненская область - 2231 случай;

Сумская область - 204 случая;

Тернопольская область - 1372 случая;

Харьковская область - 1426 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 529 случаев;

Черновицкая область - 3831 случай;

Черкасская область - 517 случаев;

Черниговская область - 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 июня 2020 в Центр поступило 1244 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 69 521 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 11 июня в Украине уже зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальные, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram