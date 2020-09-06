Жертвами болезни в Украине стали 2846 человек.

По состоянию на утро 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки подтвердилось 2 107 новых случаев.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО. На сегодня жертвами болезни в Украине стали 2846 человек (+35 за сутки).

62 227 больных выздоровели (+578 за сутки). На сегодня в Украине насчитывается 70 821 больной с активной болезнью. 197 863 человека – под подозрением на инфекцию.

Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области - 15 695 (+188 за сутки). На втором месте – город Киев - 15 032 240 (+240 за сутки). На третьем – Черновицкая область - 11 109 151 (+151).

Коронавирус в мире - статистика на 6 сентября

По состоянию на утро 6 сентября во всем мире насчитывается 26 882 530 случаев заболевания COVID-19 – более чем на 270 тысяч больше, чем сутками ранее. Жертвами эпидемии стали 879 580 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в США – 6 245 203. На втором месте – Бразилия (4 123 000), на третьем – Индия - 4 113 811, на четвертом – Россия (1 017 131), на пятом – Перу (676 848).

На сегодня 17 917 644 больных с коронавирусом выздоровели.

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Автор: Дмитрий Захаров