На Буковине количество больных коронавирусом превысило две тысячи: за день умерли пять человек

С 12 мая в регионе начнут ослаблять карантинные меры.

В Черновицкой области количество больных коронавирусом сегодня превысило две тысячи.

Об этом в Facebook сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его данным, сегодня в области подтвердили еще 63 случая заболевания, умерли пять человек.

"Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2048 человек. 37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 254 человека", - рассказал чиновник.

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Осачук отметил, что с 12 мая в области планируют открыть для прогулок парки и скверы, однако аттракционы и детские площадки останутся закрытыми.

"Также заработают магазины непродовольственных товаров, вещевые рынки, мастерские по ремонту одежды, химчистки. Владельцам этих заведений уже сейчас необходимо позаботиться о соблюдении соответствующих санитарных условий, а именно о наличии масок и антисептиков, частой дезинфекции помещения", - сообщил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превышает 13 тысяч, умерли 327 человек, а выздоровели больше двух тысяч.

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