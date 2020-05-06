Житомирская областная лаборатория три дня не будет принимать материал для тестов на COVID-19

Такое решение принято по причине загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед.

Житомирский областной лабораторный центр предупредил руководителей медицинских учреждений, что 7-9 мая не будет принимать материал на тестирование коронавируса методом ПЦР, кроме материалов от тяжелобольных на COVID-19 и малолетних детей.

Об этом сообщает Житомир.info.

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Соответствующее решение принято в среду, 6 мая.

«Такое решение принято по причине загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала. В дальнейшем просим обоснованно подходить к забору и направлению материала на ПЦР-тестирование и как это предусмотрено стандартами медицинской помощи», - говорится в письме.

Сегодня начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик информировал, что на прохождение ПЦР-диагностики сейчас ждут 800 проб, а за прошедшие сутки было проведено 124 обследования.

Как сообщал УНИАН, тесты на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных. Большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

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