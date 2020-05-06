В Украине COVID-19 заболели более 2,5 тысяч медиков, 14 из них в реанимации

490 медработников уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило коронавирус в их организме.

В Украине COVID-19 заболел 2 551 медицинский работник, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, среди всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране, коронавирусная инфекция подтверждена у 905 детей и 2 551 медика.

Всего на амбулаторном лечении находятся 9 304 пациента, из них 744 ребенка и 2 112 медработников.

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"Всего нуждались в госпитализации 3 880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков", - говорится в сообщении

Отмечается также, что 490 медработников уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило коронавирус в их организме.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 487 новых случаев.

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