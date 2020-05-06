В Украине COVID-19 заболели более 2,5 тысяч медиков, 14 из них в реанимации
В Украине COVID-19 заболел 2 551 медицинский работник, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, среди всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране, коронавирусная инфекция подтверждена у 905 детей и 2 551 медика.
Всего на амбулаторном лечении находятся 9 304 пациента, из них 744 ребенка и 2 112 медработников.
Читайте такжеНа Буковине более 300 медиков заразились COVID-19: четверо погибли
"Всего нуждались в госпитализации 3 880 человек, из них 161 ребенок и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков", - говорится в сообщении
Отмечается также, что 490 медработников уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило коронавирус в их организме.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 487 новых случаев.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире