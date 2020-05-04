На Киевщине зафиксировали резкое увеличение инфицированных коронавирусом

Киевская область занимает пятое место в Украине по количеству случаев заболевания СOVID-19.

В Киевской области с 30 апреля количество инфицированных коронавирусом увеличилось более чем на треть.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он отметил, что в области приняты строгие карантинные меры, однако люди не всегда соблюдают установленные правила.

«В области по состоянию на сегодняшнее утро официально подтверждено 853 случая заболевания СOVID-19. То есть с четверга (30 апреля - УНИАН) количество больных выросло более чем на треть. По этому показателю мы на пятом месте в Украине», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 зарегистрировано 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.