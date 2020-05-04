В Днепре девушка с COVID-19 потеряла двойню, врачи борются за ее жизнь (видео)

Состояние пациентки осложняет кровотечение, ей уже перелили почти пять литров крови.

В Днепре спасают жизнь 23-летней девушки, которая потеряла двойню.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Ривненщине подтвердили коронавирус у пациентов от 3 до 76 летОтмечается, что у беременной из Марганца подтвердили COVID-19. Врачи установили: беременность замерла. Молодой женщине становилось все хуже. Уже в тяжелом состоянии ее доставили в областную больницу Мечникова.

Сейчас девушка находится в коме в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние осложняет кровотечение, пациентке уже перелили почти пять литров крови.

Ранее УНИАН сообщал, как пара, которая поборола коронавирус, впервые увидела своих мальчиков-близнецов.