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В Днепре девушка с COVID-19 потеряла двойню, врачи борются за ее жизнь (видео)

13:02, 04 мая 2020
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Ривненщине подтвердили коронавирус у пациентов от 3 до 76 летОтмечается, что у беременной из Марганца подтвердили COVID-19. Врачи установили: беременность замерла. Молодой женщине становилось все хуже. Уже в тяжелом состоянии ее доставили в областную больницу Мечникова.

Сейчас девушка находится в коме в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние осложняет кровотечение, пациентке уже перелили почти пять литров крови.

Ранее УНИАН сообщал, как пара, которая поборола коронавирус, впервые увидела своих мальчиков-близнецов.

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