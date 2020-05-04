В Днепре девушка с COVID-19 потеряла двойню, врачи борются за ее жизнь (видео)
13:02, 04 мая 2020Страна
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Состояние пациентки осложняет кровотечение, ей уже перелили почти пять литров крови.
Пневмония и сильное внутреннее кровотечение: в Днепре спасают жизнь 23-летней женщины, которая потеряла двойню
В Днепре спасают жизнь 23-летней девушки, которая потеряла двойню.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сейчас девушка находится в коме в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние осложняет кровотечение, пациентке уже перелили почти пять литров крови.
Ранее УНИАН сообщал, как пара, которая поборола коронавирус, впервые увидела своих мальчиков-близнецов.
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