В Одессе коронавирус выявили у акушерки роддома

Заразившая акушерка проживает в Одесской области.

В Одессе COVID-19 выявили у сотрудницы приемного отделения роддома, который считается одним из лучших в городе.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, диагноз подтвердился 2 мая у жительницы Беляевского района Одесской области, которая работает в родильном доме №1.

Эта женщина, работающая акушеркой приемного отделения указанного роддома Одессы, еще 27 апреля обратилась к семейному врачу по месту своего жительства с жалобой на першение в горле и повышение температуры до 37,2 градусов.

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«2 мая получен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19», - сообщили в мэрии.

Отмечается, что с момента появления респираторных симптомов сотрудница находится на самоизоляции дома, в Беляевском районе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, респираторные симптомы отсутствуют.

Последнее дежурство сотрудницы в роддоме №1 было 25 апреля. Как утверждают в мэрии, на работе сотрудница находилась в защитном щитке, маске и перчатках.

Определен круг контактировавших с акушеркой людей, симптомы болезни у них пока не выявлены.

Контактные лица - сотрудники роддома - переведены в режим самоизоляции на две недели. Люди, контактировавшие с акушеркой, в данный момент находятся дома, их уведомили о ситуации, разъяснив, как им дальше действовать; они находятся на самоизоляции под наблюдением амбулаторной службы.

Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе, по состоянию на утро 4 мая, зафиксировано 427 случаев инфицирования COVID-19.

Сегодня стало известно о вспышке заболевания в таборе ромов, расположенном в селе Нерубайское Беляевского района одесской области.

Справка УНИАН. Одесский роддом №1 является одним из лучших в городе. Находится на улице Слепнева. В его структуру входит, в том числе Центр планирования семьи и репродукции человека.

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