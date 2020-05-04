В Одессе коронавирус выявили у акушерки роддома
В Одессе COVID-19 выявили у сотрудницы приемного отделения роддома, который считается одним из лучших в городе.
Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, диагноз подтвердился 2 мая у жительницы Беляевского района Одесской области, которая работает в родильном доме №1.
Эта женщина, работающая акушеркой приемного отделения указанного роддома Одессы, еще 27 апреля обратилась к семейному врачу по месту своего жительства с жалобой на першение в горле и повышение температуры до 37,2 градусов.
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«2 мая получен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19», - сообщили в мэрии.
Отмечается, что с момента появления респираторных симптомов сотрудница находится на самоизоляции дома, в Беляевском районе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, респираторные симптомы отсутствуют.
Последнее дежурство сотрудницы в роддоме №1 было 25 апреля. Как утверждают в мэрии, на работе сотрудница находилась в защитном щитке, маске и перчатках.
Определен круг контактировавших с акушеркой людей, симптомы болезни у них пока не выявлены.
Контактные лица - сотрудники роддома - переведены в режим самоизоляции на две недели. Люди, контактировавшие с акушеркой, в данный момент находятся дома, их уведомили о ситуации, разъяснив, как им дальше действовать; они находятся на самоизоляции под наблюдением амбулаторной службы.
Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе, по состоянию на утро 4 мая, зафиксировано 427 случаев инфицирования COVID-19.
Сегодня стало известно о вспышке заболевания в таборе ромов, расположенном в селе Нерубайское Беляевского района одесской области.
Справка УНИАН. Одесский роддом №1 является одним из лучших в городе. Находится на улице Слепнева. В его структуру входит, в том числе Центр планирования семьи и репродукции человека.
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