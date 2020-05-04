В Крыму втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на Covid-19

За прошедшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 – с пневмонией.

За прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на смертельный коронавирус.

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Об этом сообщила пресс-служба «Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» оккупированного Крыма.

3 мая в Крыму госпитализировали 9 человек, у которых подозревают COVID-19. При этом сообщается, что 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 – с пневмонией.

Всего по состоянию на 4 мая в аннексированном Крыму подтвердили 105 случаев коронавируса, из которых 85 – в Севастополе. За последние сутки в городе коронавирус обнаружили у одного человека. Также там сообщают о двух смертельных случаях.

Как сообщал УНИАН, правозащитники отмечают, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, поэтому официальные данные о количестве случаев заражения не соответствуют действительности.

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