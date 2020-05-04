В детском доме под Киевом у шести человек обнаружен коронавирус

В заведении находятся 48 человек: 32 ребенка, остальные - сотрудники.

В детском доме "Надежда" в селе Мокрец Броварского района Киевской области COVID-19 выявлен у шести человек: у пяти сотрудников заведения и одного ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Детский дом "Надежда" - Броварской район, село Мокрец, улица Центральная 27. 1 мая выявлен коронавирус у помощника воспитателя, 23 апреля женщина заболела ОРВИ, 25-го обратилась к врачу, 28-го ее направили на ПЦР-тест", - отметил он.

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По словам Володина, в заведении находятся 48 человек: 32 ребенка, остальные - сотрудники.

"Всем оперативно сделанные ПЦР-тесты. 2 мая получены 6 положительных результатов: пятеро взрослых и один ребенок. Ученик 5-го класса находится на лечении в Броварской центральной районной больнице, заболевание проходит без симптомов и осложнений, остальные воспитанники учреждения и работники изолированы, их состояние удовлетворительное. За ними осуществляется медицинское наблюдение. С детьми круглосуточно находится медицинская сестра учреждения и другие работники", - сказал глава области.

Он добавил, что в помещениях детдома провели дезинфекцию.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 мая в Украине зафиксировано 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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