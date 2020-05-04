На Киевщине зафиксированы 853 случая COVID-19, среди которых – 78 детей и 101 медик

За минувшие сутки выявлено 69 новых случаев, летальных случаев на протяжении суток не зафиксировано.

В Киевской области подтверждены 853 случая заболевания COVID-19, из них 78 детей и 101 медицинский работник.

Об этом в Facebook сообщает Киевская облгосадминистрация со ссылкой на данные Киевского областного лабораторного центра Минздрава.

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Так, в Киевской области по состоянию на 10:00 4 мая официально подтверждено 853 случая заболевания коронавирусом, из них 78 детей и 101 медицинский работник.

Из них на стационарном лечении находятся 159 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 694 лица.

Наибольшее количество лабораторно подтвержденных случаев обнаружено в Киево-Святошинском (296) и в Обуховском (154) районах.

За время пандемии выздоровели 83 человека, в том числе 5 детей, умерли 17 человек.

За минувшие сутки выявлены 69 новых случаев, летальных случаев на протяжении суток не зафиксировано.

С 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 673 подозрения на COVID-19, а за последние сутки - 65 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 4 тыс. 425 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине выявлено 418 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в Украине зарегистрировано 12 331 случай болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели.