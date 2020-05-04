Карантин в Украине продлят до 22 мая со смягчениями

С 11 мая откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

Карантин в Украине будет продлен до 22 мая, несмотря на смягчение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания Кабинета министров.

"Мы сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас так же смягчение карантина не означает его полное снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться (ситуация)", - сказал он.

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Так, с 11 мая откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже оно было продлено до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

Сегодня Зеленский заявил, что процесс подготовки к выходу из карантина начнется на этой неделе.

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