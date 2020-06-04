В Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19: общее количество инфицированных превысило 25 тысяч человек
В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациенты выздоровел.
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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 588 новых случаев коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1077 случаев;
Волынская область - 986 случаев;
Днепропетровская область - 957 случаев;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 833 случая;
Закарпатская область - 1257 случаев;
Запорожская область - 469 случаев;
Ивано-Франковская область - 1491 случай;
Кировоградская область - 526 случаев;
г. Киев - 3210 случаев;
Киевская область - 1673 случая;
Львовская область - 1915 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 933 случая;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1905 случаев;
Сумская область - 177 случаев;
Тернопольская область - 1220 случаев;
Харьковская область - 1166 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 497 случаев;
Черновицкая область - 3481 случай;
Черкасская область - 429 случаев;
Черниговская область - 238 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 62300 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 тыс. 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
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