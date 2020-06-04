В Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19: общее количество инфицированных превысило 25 тысяч человек

За сутки было зафиксировано 588 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациенты выздоровел.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 588 новых случаев коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1077 случаев;

Волынская область - 986 случаев;

Днепропетровская область - 957 случаев;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 833 случая;

Закарпатская область - 1257 случаев;

Запорожская область - 469 случаев;

Ивано-Франковская область - 1491 случай;

Кировоградская область - 526 случаев;

г. Киев - 3210 случаев;

Киевская область - 1673 случая;

Львовская область - 1915 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 933 случая;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1905 случаев;

Сумская область - 177 случаев;

Тернопольская область - 1220 случаев;

Харьковская область - 1166 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 497 случаев;

Черновицкая область - 3481 случай;

Черкасская область - 429 случаев;

Черниговская область - 238 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 62300 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 тыс. 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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