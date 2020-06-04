В Минздраве рассказали, где за минувшие сутки выявлено больше всего новых случаев COVID-19

В общей сложности вчера в Украине зарегистрировано 588 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено во Львовской, Житомирской областях и Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, за предыдущие сутки в Украине было проведено 14 тыс. 301 тест на выявление инфицирования коронавирусом, из них 10 тыс. 563 исследований проведено методом ПЦР и 3 тыс. 738 - ИФА.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 85, Житомирской области - 53 и городе Киеве - 77", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 июня в Украине зарегистрировано 25 тыс. 411 случаев заболевания COVID-19, из них за сутки – 588 новых. Всего с начала пандемии после COVID-19 выздоровели 11 тыс. 042 лица, а 747 умерли.

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