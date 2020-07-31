В Украине третий день подряд фиксируют более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки: данные в регионах
В Украине 31 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 69 884. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1000.
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
Читайте такжеКритическая ситуация с коронавирусом будет в октябре, карантин продлится весь 2021 год – эпидемиолог
В целом в Украине обнаружили 69 884 случая коронавируса. С начала пандемии умерли 1693 человека. За последние сутки зафиксировали 1090 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 37 394.
Активных больных сейчас 29 439 – они продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.
Всего проведено 1 029 220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 598 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2736 случаев;
- Волынская область — 3783 случая;
- Днепропетровская область — 1402 случая;
- Донецкая область — 881 случай;
- Житомирская область — 1850 случаев;
- Закарпатская область — 5146 случаев;
- Запорожская область — 790 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4557 случаев;
- Кировоградская область — 703 случая;
- г. Киев — 8241 случай;
- Киевская область — 3716 случаев;
- Львовская область — 9526 случаев;
- Луганская область — 126 случаев;
- Николаевская область — 590 случаев;
- Одесская область — 3214 случаев;
- Полтавская область — 440 случаев;
- Ривненская область — 6024 случая;
- Сумская область — 485 случаев;
- Тернопольская область — 2976 случаев;
- Харьковская область — 3711 случаев;
- Херсонская область — 227 случаев;
- Хмельницкая область — 1138 случаев;
- Черновицкая область — 5875 случаев;
- Черкасская область — 924 случая;
- Черниговская область — 823 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля 2020 года в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, днем ранее, 30 июля Минздрав отчитался о 1197 новых случаях, 23 смертях и 760 пациентах, которые за сутки выздоровели.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram