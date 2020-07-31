В Украине третий день подряд фиксируют более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки: данные в регионах

В целом количество случаев COVID-19 за время пандемии в Украине приближается к 70 тысячам.

В Украине 31 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 69 884. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более чем на 1000.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

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В целом в Украине обнаружили 69 884 случая коронавируса. С начала пандемии умерли 1693 человека. За последние сутки зафиксировали 1090 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 37 394.

Активных больных сейчас 29 439 – они продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 1 029 220 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 598 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2736 случаев;

Волынская область — 3783 случая;

Днепропетровская область — 1402 случая;

Донецкая область — 881 случай;

Житомирская область — 1850 случаев;

Закарпатская область — 5146 случаев;

Запорожская область — 790 случаев;

Ивано-Франковская область — 4557 случаев;

Кировоградская область — 703 случая;

г. Киев — 8241 случай;

Киевская область — 3716 случаев;

Львовская область — 9526 случаев;

Луганская область — 126 случаев;

Николаевская область — 590 случаев;

Одесская область — 3214 случаев;

Полтавская область — 440 случаев;

Ривненская область — 6024 случая;

Сумская область — 485 случаев;

Тернопольская область — 2976 случаев;

Харьковская область — 3711 случаев;

Херсонская область — 227 случаев;

Хмельницкая область — 1138 случаев;

Черновицкая область — 5875 случаев;

Черкасская область — 924 случая;

Черниговская область — 823 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 июля 2020 года в Центр поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 30 июля Минздрав отчитался о 1197 новых случаях, 23 смертях и 760 пациентах, которые за сутки выздоровели.

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