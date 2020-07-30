Новая "красная линия": за сутки в Украине зафиксировали почти 1200 новых случаев инфицирования COVID-19

С начала эпидемии подхватили коронавирус 68 794 украинцы.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 1197 человек. К сожалению, 23 человека умерли, зато 760 пациентам удалось выздороветь.

Такие данные в соответствии с системой мониторинга распространения коронавірусної болезни СНБО.

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В общем за все время пандемии в Украине заболело 68 794 человека, из них 38 154 человек выздоровели, а 1673 – умерли.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено во Львовской и Ривненской областях и городе Киеве.

Так, во Львовской области лабораторно подтвержден 131 случай (всего с начала эпидемии 9379), Киеве - 199 (8131), Ривненской области - 105 (5942).

Количество ПЦР-тестирования в стране превысило отметку в миллион — всего с начала пандемии проведены 1 013 793 исследования.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2698 случаев;

Волынская область — 3735 случаев;

Днепропетровская область — 1394 случая;

Донецкая область — 865 случаев;

Житомирская область — 1807 случаев;

Закарпатская область — 5078 случаев;

Запорожская область — 779 случаев;

Ивано-Франковская область — 4446 случаев;

Кировоградская область — 702 случая;

г. Киев — 8131 случай;

Киевская область — 3672 случая;

Львовская область — 9379 случаев;

Луганская область — 122 случая;

Николаевская область — 578 случаев;

Одесская область — 3150 случаев;

Полтавская область — 431 случай;

Ривненская область — 5942 случая;

Сумская область — 484 случая;

Тернопольская область — 2922 случая;

Харьковская область — 3626 случаев;

Херсонская область — 224 случая;

Хмельницкая область — 1109 случаев;

Черновицкая область — 5812 случаев;

Черкасская область — 919 случаев;

Черниговская область — 789 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июля 2020 года в Центр поступило 1541 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 120 972 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 4 тыс. 853 ребенка и 8 тыс. 576 медицинских работников.

«За прошедшие сутки (COVID-19 - УНИАН) заболели 1 тыс. 197 человек, из них 72 ребенка и 67 медицинских работников. Были госпитализированы 248 человек, за последние сутки зафиксировано 23 летальных случая. При этом выздоровели 760 пациентов», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, днем ранее, 29 июля Министерство здравоохранения сообщало о 67 597 случаях коронавируса. От начала пандемии умерла 1650 человек. За сутки зафиксировали 1022 новых случая. Количество выздоровевших составило уже 37 394.

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