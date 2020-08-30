В Украине - почти 120 тысяч случаев коронавируса / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО по распространению эпидемии.

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Известно также, что 596 пациентов вчера выздоровели, а 35 – умерли от осложнений.

Больше всего новых инфицированных за минувшие сутки обнаружили в Харьковской (198), Львовской (188) Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях.

Всего за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 119 074 человек, из них 56 734 пациента выздоровели, а 2 527 случаев были летальными.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

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Автор: Алина Вишневская