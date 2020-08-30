В целом количество зафиксированных случаев коронавируса приближается к 120 тысячам.

По состоянию на утро 30 августа в Украине зарегистрировали еще 2 096 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО по распространению эпидемии.

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Известно также, что 596 пациентов вчера выздоровели, а 35 – умерли от осложнений.

Больше всего новых инфицированных за минувшие сутки обнаружили в Харьковской (198), Львовской (188) Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях.

Всего за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 119 074 человек, из них 56 734 пациента выздоровели, а 2 527 случаев были летальными.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

По состоянию на 29 августа в Украине было зарегистрировано 2 481 новых инфицированных коронавирусом. Это является рекордным суточным показателем для страны.

Количество больных коронавирусом в Киеве растет. На 29 августа болезнь COVID-19 диагностировали у 265 человек. В частности, у 19 детей.

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Автор: Алина Вишневская