Пилотный проект: в Сумах проверяют людей на наличие антител к коронавирусу (видео)

Конечной целью тестирования является создание препаратов на основе плазмы людей уже переболевших COVID-19.

В Сумах начали проверять людей на наличие антител к коронавирус.

Читайте такжеВ Киевсовете заявили, что в столице не хватает тестов на коронавирусОб этом говорится в сюжете ТСН.

Пилотный проект пока что ввели в двух областях – в Сумской и Одесской области. Его инициировала отечественная фармацевтическая компания, а Минздрав – поддержал.

Отмечается, что конечной целью тестирования является создание препаратов на основе плазмы людей уже переболевших COVID-19.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек.