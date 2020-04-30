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Пилотный проект: в Сумах проверяют людей на наличие антител к коронавирусу (видео)

12:09, 30 апреля 2020
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Читайте такжеВ Киевсовете заявили, что в столице не хватает тестов на коронавирусОб этом говорится в сюжете ТСН.

Пилотный проект пока что ввели в двух областях – в Сумской и Одесской области. Его инициировала отечественная фармацевтическая компания, а Минздрав – поддержал.

Отмечается, что конечной целью тестирования является создание препаратов на основе плазмы людей уже переболевших COVID-19.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек.

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