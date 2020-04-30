Пилотный проект: в Сумах проверяют людей на наличие антител к коронавирусу (видео)
12:09, 30 апреля 2020Страна
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Конечной целью тестирования является создание препаратов на основе плазмы людей уже переболевших COVID-19.
В Сумах начали проверять людей на наличие антител к коронавирусу
В Сумах начали проверять людей на наличие антител к коронавирус.
Читайте такжеВ Киевсовете заявили, что в столице не хватает тестов на коронавирусОб этом говорится в сюжете ТСН.
Пилотный проект пока что ввели в двух областях – в Сумской и Одесской области. Его инициировала отечественная фармацевтическая компания, а Минздрав – поддержал.
Отмечается, что конечной целью тестирования является создание препаратов на основе плазмы людей уже переболевших COVID-19.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек.
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