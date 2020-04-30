Вспышка коронавируса: село под Львовом полностью закрыли на карантин (видео)
Село Давыдов на Львовщине из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. Сейчас там обустраивают карантинные посты, а полицейские дежурят на основных выездах.
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Давыдов находится всего в нескольких километрах от Львова.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у 20 жителей села. По подсчетам медиков, с больными контактировало еще полторы сотни крестьян.
Одна из зараженных – семейный врач, которая успела принять многих пациентов. Также известно, что инфицированные между собой не связаны, так что источников заражения может быть несколько.
Ранее УНИАН сообщал, что в селе под Львовом констатировали вспышку коронавируса.
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