Вспышка коронавируса: село под Львовом полностью закрыли на карантин (видео)

Одна из зараженных в селе – семейный врач, которая успела принять многих пациентов.

Село Давыдов на Львовщине из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. Сейчас там обустраивают карантинные посты, а полицейские дежурят на основных выездах.

Читайте такжеВ Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболевшим еще 60 человек (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Давыдов находится всего в нескольких километрах от Львова.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у 20 жителей села. По подсчетам медиков, с больными контактировало еще полторы сотни крестьян.

Одна из зараженных – семейный врач, которая успела принять многих пациентов. Также известно, что инфицированные между собой не связаны, так что источников заражения может быть несколько.

Ранее УНИАН сообщал, что в селе под Львовом констатировали вспышку коронавируса.