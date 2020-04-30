Респираторы и защитные щитки для врачей: из Китая прибыл самолет с медицинским грузом (фото)

В Офисе президента отчитались, сколько международных рейсов организовали для доставки в Украину медицинских средств и оборудования.

В Украину из Китая прибыл очередной самолет с медицинским грузом, который доставил 400 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных щитков для украинских врачей.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, сообщает пресс-служба президентского офиса.

Читайте такжеВ Киевсовете заявили, что в столице не хватает тестов на коронавирусПо его словам, самолет прибыл в международный аэропорт «Борисполь». Это последний рейс из «воздушного моста», который организовал Офис президента для обеспечения потребностей Украины в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. В дальнейшем поставками всего необходимого будут заниматься в Министерстве здравоохранения.

«Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины», - сказал заместитель руководителя ОП после приземления борта.

По словам Тимошенко, это, в частности, грузы, которые закупал Офис президента за средства благотворительных фондов.

«Это средства защиты для наших врачей. Они сразу доставляются и сегодня будут доставлены в регионы Украины. Это респираторы, защитные очки и т.д.», - заявил он.

Также этими рейсами доставляли грузы, которые закупает бизнес в качестве гуманитарной помощи регионам, где он базируется.

Кроме того, упомянутые самолеты привозили коммерческие грузы.

«Мы разрешили коммерческим организациям, прежде всего сетям аптек и ритейлерам, привозить грузы. Прежде всего, это обычные маски для населения. Именно эти самолеты, перелеты из Китая в Украину, оплачивают коммерческие организации», - сказал Тимошенко.

По его словам, эта инициатива помогла снизить стоимость медицинских масок в аптеках.

«Потому что было мало масок на рынке Украины, и производилось их мало, несмотря на то, что наши предприятия загружены на полную. Как только мы разрешили коммерческим организациям привозить свои грузы, цена сразу начала снижаться, потому что гораздо больше масок начало появляться в аптеках», - подчеркнул Тимошенко.

Он сообщил, что Офис президента уже выполнил главную задачу - преодолеть кризис с нехваткой средств защиты в украинских больницах. В дальнейшем всеми закупками будут заниматься в Минздраве.

Читайте такжеВ Украине количество инфицированных COVID-19 превысило 10 тысяч человек«Задачей Офиса президента было побороть этот кризис. Именно поэтому мы говорим, что это последний рейс, который курировался Офисом президента. В дальнейшем уже Министерство здравоохранения и его структуры, государственные предприятия, будут проводить закупки средств защиты и другого оборудования, которое необходимо для больниц», - отметил Тимошенко.

По его словам, в Китае и Южной Корее закупали, в частности ПЦР-тесты, пока в Украине не наладили собственное производство этих систем.

Заместитель руководителя ОП анонсировал обнародование на следующей неделе детального отчета о работе благотворительных фондов, в котором будет показано, на что расходовались средства, ведь среди расходов не только закупка средств защиты, но и ремонт аппаратов ИВЛ, которые есть в Украине.

«Хочу подчеркнуть, что все, что делал Офис президента - на это не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Все это оплачивали из благотворительных фондов, то, что мы закупали. А то, что закупали коммерческие организации, они привозили за свои средства, оплачивали самолеты, а также сами оплачивали свои закупки», - заявил Тимошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента объяснили, почему часть гуманитарного груза из Китая оказалась в супермаркетах.