В украинской армии зафиксировали четыре новых случая COVID-19
За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.
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Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
«На 7:00 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых истекает срок изоляция в ближайшие три дня - 91 человек. За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.
Как отмечается, больные (Харьковская область - 3 военнослужащих, Днепропетровская область - 1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Напомним, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).
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