Вспышка коронавируса в Одесской области: в Подольске за сутки выявили 55 новых больных COVID-19

Всего в Подольске зафиксированы уже 178 случаев коронавируса.

В Подольске Одесской области за сутки выявили 55 новых зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что всего с начала пандемии коронавируса в Одесской области зафиксировано 409 случаев заболевания COVID-19, из которых 80 - за минувшие сутки.

Лидирует по количеству инфицированных коронавирусом Подольск с 178 случаями (55 за сутки), на втором месте находится Одесса - 78 случаев (2 за сутки), на третьем расположился Беляевский район - 53 случая (11 за сутки).

Куцый также добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание властей Подольская о необходимости усиления карантина и санитарных мер, чтобы обезопасить людей от угрозы.

Теперь, по его словам, в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 502 новых случая.

В настоящее время коронавирусной болезнью в Украине болеют 10 078 человек. При этом 1547 пациентов выздоровели. 288 случая – летальные.