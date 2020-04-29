В Украине инфицированные коронавирусом в среднем болеют до трех недель – Минздрав

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая и Тернопольская области, а также Киев.

В Украине инфицированные коронавирусом в среднем болеют 18-21 день.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что в Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество выздоровевших.

Читайте такжеВ Киеве за сутки заболевшим коронавирусом почти полсотни людей«У всех 11 умерших за последние сутки были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило течение COVID-19 и привело к смерти», - отметил Степанов.

Он добавил, что в среднем течение болезни в Украине с момента выявления до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и город Киев.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 29 апреля зафиксировано 9 тысяч 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки было проверено 456 случаев коронавірусної болезни.

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, выздоровели – 1103.