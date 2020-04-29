Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства

На это правительство предусмотрело 100 миллионов гривень.

Кабинет министров принял решение о выделении 100 млн грн для закупки около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Предлагается выделить на безвозвратной основе Минздраву 100 млн грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов перед принятием решения.

По его словам, рассматривается возможность закупки аппаратов ИВЛ у отечественных производителей.