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Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства

18:12, 29 апреля 2020
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Минздрав закупит аппараты ИВЛ / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Предлагается выделить на безвозвратной основе Минздраву 100 млн грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов перед принятием решения.

По его словам, рассматривается возможность закупки аппаратов ИВЛ у отечественных производителей.

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