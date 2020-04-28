Медики областного онкоцентра Ивано-Франковской области заразились коронавирусом
Коронавирусная болезнь подтвердилась у четырех медиков областного онкологического диспансера в Ивано-Франковской области. Сейчас они в состоянии средней тяжести.
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Об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
Касательно медиков онкологического диспансера, по состоянию на 28 апреля 18 медицинских работников находятся на стационарном лечении в профилактических учреждениях области.
Из них у двух врачей и двух медсестер подтвердился COVID-19, а у остальных – не подтвердился. Они лечатся от пневмонии, состояние средней тяжести. Никто из этих врачей онкоцентра не находится на ИВЛ", - отметил Федоров.
Напомним, по состоянию на утро 28 апреля в Ивано-Франковской области зафиксировано 783 случая коронавируса.
Ранее сообщалось, что у семерых сотрудников Закарпатской областной государственной администрации обнаружили COVID-19.
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