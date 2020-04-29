В Днепре пометили дома, где живут люди с подозрением на коронавирус (фото)

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирус, пометили соответствующим объявлением.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Днепра, передает "Радио Свобода"

В мэрии сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города.

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Как сообщал УНИАН, мэр Днепра Борис Филатов сообщил о резком скачке в количестве выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в городе – более 20 инфицированных за сутки.

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