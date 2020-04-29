Еще в одном общежитии под Киевом зафиксировали вспышку COVID-19, есть умерший

Из-за коронавируса умер 95-летний киевлянин, который находился в реабилитационном центре в Зазимье.

В Броварском районе Киевщины в общежитии для пожилых людей села Зазимье, что на улице Вишневая, зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщил глава Броварской многопрофильной клинической больницы Валентин Багнюк, пишет "Трибуна-Бровары".

Из-за коронавируса умер 95-летний киевлянин, который находился в реабилитационном центре в Зазимье. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лабораторным ПЦР-тестом.

По словам руководителя больницы, экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус уже у 24 подопечных и 5 сотрудников общежития.

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В Броварском отделе полиции сообщили, что взяли под контроль общежитие. Других подробностей правоохранители не сообщают.

Багнюк отмечает, что в общежитии проживает около 100 человек.

Как сообщал УНИАН, случаи массового заболевания COVID-19 выявлены в общежитиях в с. Петропавловская Борщаговка и городе Вишневое на Киевщине, а также в Запорожье.

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