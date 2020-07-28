Спада пока не видно: суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вошел в пятерку крупнейших за последний месяц
По состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждено 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране скончались уже 1 629 человек (+13 за сутки), а 36 744 пациента (+622) полностью побороли болезнь.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро вторника, 28 июля.
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Суточный показатель заболеваемости вошел в пятерку крупнейших за последний месяц: 25 июля заболело 1106 человек, 24 июля — 972, 27 июля — 948, 26 июля — 920.
Всего проведено 983 360 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 2627 случаев;
- Волынская область — 3648 случаев;
- Днепропетровская область — 1334 случая;
- Донецкая область — 852 случая;
- Житомирская область — 1744 случая;
- Закарпатская область — 4940 случаев;
- Запорожская область — 753 случая;
- Ивано-Франковская область — 4224 случая;
- Кировоградская область — 697 случаев;
- г. Киев — 7800 случаев;
- Киевская область — 3590 случаев;
- Львовская область — 9099 случаев;
- Луганская область — 121 случай;
- Николаевская область — 562 случая;
- Одесская область — 3031 случай;
- Полтавская область — 401 случай;
- Ривненская область — 5784 случая;
- Сумская область — 454 случая;
- Тернопольская область — 2822 случая;
- Харьковская область — 3478 случаев;
- Херсонская область — 221 случай;
- Хмельницкая область — 1069 случаев;
- Черновицкая область — 5692 случая;
- Черкасская область — 906 случаев;
- Черниговская область — 726 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 июля 2020 года в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 118 002 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует целый ряд ограничений.
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