Спада пока не видно: суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вошел в пятерку крупнейших за последний месяц

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 919 инфицированных людей, 13 летальных случаев, 622 пациенты выздоровели.

По состоянию на утро вторника, 28 июля, в Украине официально подтверждено 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране скончались уже 1 629 человек (+13 за сутки), а 36 744 пациента (+622) полностью побороли болезнь.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро вторника, 28 июля.

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Суточный показатель заболеваемости вошел в пятерку крупнейших за последний месяц: 25 июля заболело 1106 человек, 24 июля — 972, 27 июля — 948, 26 июля — 920.

Всего проведено 983 360 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 2627 случаев;

Волынская область — 3648 случаев;

Днепропетровская область — 1334 случая;

Донецкая область — 852 случая;

Житомирская область — 1744 случая;

Закарпатская область — 4940 случаев;

Запорожская область — 753 случая;

Ивано-Франковская область — 4224 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

г. Киев — 7800 случаев;

Киевская область — 3590 случаев;

Львовская область — 9099 случаев;

Луганская область — 121 случай;

Николаевская область — 562 случая;

Одесская область — 3031 случай;

Полтавская область — 401 случай;

Ривненская область — 5784 случая;

Сумская область — 454 случая;

Тернопольская область — 2822 случая;

Харьковская область — 3478 случаев;

Херсонская область — 221 случай;

Хмельницкая область — 1069 случаев;

Черновицкая область — 5692 случая;

Черкасская область — 906 случаев;

Черниговская область — 726 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 июля 2020 года в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 118 002 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует целый ряд ограничений.

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