Коронавирус в Украине: почти тысяча человек поборола COVID-19 (видео)
В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.
Читайте такжеВ Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине через неделю
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки был зафиксирован 401 новый случай коронавирусной болезни.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 406 случаев;
- Волынская область — 260 случаев;
- Днепропетровская область — 318 случаев;
- Донецкая область — 52 случая;
- Житомирская область — 354 случая;
- Закарпатская область — 387 случаев;
- Запорожская область — 208 случаев;
- Ивано-Франковская область — 783 случаи;
- Кировоградская область — 356 случаев;
- м. Киев — 1298 случаев;
- Киевская область — 604 случаи;
- Львовская область — 371 случай;
- Луганская область — 32 случая;
- Николаевская область — 116 случаев;
- Одесская область — 248 случаев;
- Полтавская область — 180 случаев;
- Ровенская область — 553 случаи;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 664 случаи;
- Харьковская область — 221 случай;
- Херсонская область — 88 случаев;
- Хмельницкая область — 72 случая;
- Черновицкая область — 1429 случаев;
- Черкасская область — 276 случаев;
- Черниговская область — 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 года в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 апреля в Украине было зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире