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Коронавирус в Украине: почти тысяча человек поборола COVID-19 (видео)

09:21, 28 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки был зафиксирован 401 новый случай коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 406 случаев;
  • Волынская область — 260 случаев;
  • Днепропетровская область — 318 случаев;
  • Донецкая область — 52 случая;
  • Житомирская область — 354 случая;
  • Закарпатская область — 387 случаев;
  • Запорожская область — 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 783 случаи;
  • Кировоградская область — 356 случаев;
  • м. Киев — 1298 случаев;
  • Киевская область — 604 случаи;
  • Львовская область — 371 случай;
  • Луганская область — 32 случая;
  • Николаевская область — 116 случаев;
  • Одесская область — 248 случаев;
  • Полтавская область — 180 случаев;
  • Ровенская область — 553 случаи;
  • Сумская область — 95 случаев;
  • Тернопольская область — 664 случаи;
  • Харьковская область — 221 случай;
  • Херсонская область — 88 случаев;
  • Хмельницкая область — 72 случая;
  • Черновицкая область — 1429 случаев;
  • Черкасская область — 276 случаев;
  • Черниговская область — 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 года в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 апреля в Украине было зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

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