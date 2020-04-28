Коронавирус в Украине: почти тысяча человек поборола COVID-19 (видео)

За сутки в Украине зафиксирован 401 новый случай коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки был зафиксирован 401 новый случай коронавирусной болезни.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 406 случаев;

Волынская область — 260 случаев;

Днепропетровская область — 318 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 354 случая;

Закарпатская область — 387 случаев;

Запорожская область — 208 случаев;

Ивано-Франковская область — 783 случаи;

Кировоградская область — 356 случаев;

м. Киев — 1298 случаев;

Киевская область — 604 случаи;

Львовская область — 371 случай;

Луганская область — 32 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 248 случаев;

Полтавская область — 180 случаев;

Ровенская область — 553 случаи;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 664 случаи;

Харьковская область — 221 случай;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1429 случаев;

Черкасская область — 276 случаев;

Черниговская область — 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 года в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 апреля в Украине было зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

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