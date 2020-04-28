В селе на Ривненщине обнаружили сразу 28 больных коронавирусом (видео)
10:39, 28 апреля 2020Страна
443 0
Четверых заболевших госпитализировали, остальные лечатся дома.
В селе на Ривненщине произошла вспышка коронавируса / Фото: скриншот
В селе Заря на Ривненщине обнаружили сразу 28 инфицированных коронавирусом.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 апреля
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, четырех больных госпитализировали, остальные лечатся дома.
Дороги возле села с вечера перегородили. Там обустроят контрольно-пропускные пункты на въездах. У путников будут проверять температуру, машины будут дезинфицировать. В селе с вечера до утра также ограничили передвижение людей.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 апреля в Украине было зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
В селе Заря в Ровенской области обнаружили сразу 28 инфицированных коронавирусом
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter