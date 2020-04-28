В селе на Ривненщине обнаружили сразу 28 больных коронавирусом (видео)

Четверых заболевших госпитализировали, остальные лечатся дома.

В селе Заря на Ривненщине обнаружили сразу 28 инфицированных коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 апреля

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, четырех больных госпитализировали, остальные лечатся дома.

Дороги возле села с вечера перегородили. Там обустроят контрольно-пропускные пункты на въездах. У путников будут проверять температуру, машины будут дезинфицировать. В селе с вечера до утра также ограничили передвижение людей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 апреля в Украине было зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Читайте также: