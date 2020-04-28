В Киеве подготовили отделение для беременных с коронавирусом

Специальное отделение будет размещаться в роддоме № 5.

В Киеве в роддоме № 5 подготовили отделения, куда будут направлять беременных женщин, которые больны или у которых подозревают COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Он рассказал, что вчера с проверкой посетил роддом. "Посмотрел, как там подготовились к приему беременных женщин, больных или с подозрением на коронавирус. Таких в столице немного, но, к сожалению, они есть. И город готов оказать им необходимую помощь", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице 1 тыс. 298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 44% - женщины (574 случая), 56% - мужчины (724).

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