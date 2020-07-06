27 лабораторных центров Украины получили оборудование для проведения тестов на коронавирус от ВОЗ и ЕС

Оборудование позволит втрое усилить мощности лабораторий.

Представитель Всемирной организации здравоохранения и Представительство Евросоюза передали Украине оборудование, расходные материалы и реагенты для проведения тестирований по выявлению коронавируса, которые получат 27 лабораторных центров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабхит.

По его словам, переданное оборудование позволит существенно ускорить и увеличить количество тестирований пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус выше, чем в Европе - ВОЗ

"Мы рады сообщить о медицинских поставках оборудования в 27 лабораторий - во все регионы Украины. Оборудование будет предоставлено в соответствии с потребностями лабораторий, определенными Министерством здравоохранения и Офисом президента. Поставки будут продолжаться до конца августа. Это оборудование позволяет сократить время на диагностику коронавируса для того, чтобы лаборатории не работали круглосуточно", - сказал Хабхит.

Также он добавил, что оборудование было приобретено на средства Евросоюза, его общая стоимость – 3,5 млн евро.

Среди оборудования - 25 амплификаторов ПЦР, которые позволяют значительно ускорить работу лабораторий. В частности, благодаря амплификаторам можно делать от 400 до 600 тестов в сутки.

Хабхит подчеркнул, что поставленное оборудование сделает все 27 лабораторий мощнее.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что предоставленное оборудование позволит втрое увеличить количество тестирований на COVID-19 в сутки. При этом он добавил, что не во всех регионах пока есть специалисты, которые могут работать на этом оборудовании. Поэтому в Министерстве здравоохранения при необходимости будут принимать решение о направлении таких специалистов из одного региона в другой.

Также Ляшко добавил, что при увеличении мощностей лабораторий по тестированию на коронавирус может наблюдаться некоторое ухудшение показателей заболеваемости, так как лаборатории будут работать быстрее и обрабатывать больше биологических материалов.

"Но если мы говорим об увеличении количества тестов, то это означает, что увеличено количество выявленных случаев в конкретный период времени. Но прямой зависимости увеличения количества выявленных случаев от количества тестов нет. Сейчас очередь на получение результатов тестирования не превышает одного дня", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 49 тыс. 43 случая COVID-19, из них 1 тыс. 262 летальных, 21 тыс. 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая.

В общем проведено 722 тыс. 513 тестов методом ПЦР.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram