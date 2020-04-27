В Минздраве раскрыли статистику заболеваемости коронавирусом среди детей и медиков за минувшие сутки
За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 28 детей и 73 медицинских работника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 392 человека, из них 28 детей и 73 медработника. Было госпитализировано 83 человека, зафиксировано 11 летальных случаев, 24 пациента выздоровели", - отметил он.
Читайте такжеВ Минздраве назвали условие, при котором план по выходу из карантина сократят
По словам Степанова, за все время пандемии заболели 9009 украинцев, из них 614 детей и 1 тыс. 749 медицинских работников, выздоровели 864 человека, умерли – 220.
Министр здравоохранения уточнил, что за предыдущие сутки сделали 4 тыс. 251 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции.
Как сообщал УНИАН, некоторые страны Европы с сегодняшнего дня начинают смягчать карантин.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавирус: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире