В Минздраве раскрыли статистику заболеваемости коронавирусом среди детей и медиков за минувшие сутки

С начала вспышки болезни в стране заболели 9009 украинцев, из них 614 детей и 1 тыс. 749 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 28 детей и 73 медицинских работника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 392 человека, из них 28 детей и 73 медработника. Было госпитализировано 83 человека, зафиксировано 11 летальных случаев, 24 пациента выздоровели", - отметил он.

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По словам Степанова, за все время пандемии заболели 9009 украинцев, из них 614 детей и 1 тыс. 749 медицинских работников, выздоровели 864 человека, умерли – 220.

Министр здравоохранения уточнил, что за предыдущие сутки сделали 4 тыс. 251 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщал УНИАН, некоторые страны Европы с сегодняшнего дня начинают смягчать карантин.

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