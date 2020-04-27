Минздрав получил полмиллиона отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавируса - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства.
Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.
"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам", - заявил он.
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По словам президента, своевременно выявлять вирус - очень важным в борьбе с COVID-19. Именно поэтому власть усиливает мощность украинских лабораторий. "Наша цель - делать не менее десяти тысяч ПЦР-тестов в сутки", - подчеркнул он.
Также ожидается прибытие из Китая самолетов, которые доставят в Украину средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровел.
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