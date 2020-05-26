В Украине зафиксировали рост количества инфицированных COVID-19 (инфографика)

За прошедшие сутки заразились еще 339 человек.

В Украине по состоянию на утро 26 мая зафиксировано 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 (+21) летальных, 7 575 (+341) пациентов выздоровело.

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Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 339 новых случаев коронавирусной болезни.

Отметим, что в Украине фиксируют рост динамики распространения коронавируса. Вчера сообщали о 259 новых зараженных, поэтому сегодняшние данные выше на 80 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 910 случаев;

Волынская область — 805 случаев;

Днепропетровская область — 895 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 647 случаев;

Закарпатская область — 1092 случая;

Запорожская область — 416 случаев;

Ивано-Франковская область — 1306 случаев;

Кировоградская область — 482 случая;

г. Киев — 2710 случаев;

Киевская область — 1458 случаев;

Львовская область — 1405 случаев;

Луганская область — 44 случая;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 842 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1475 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1124 случаи;

Харьковская область — 930 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 370 случаев;

Черновицкая область — 3101 случай;

Черкасская область — 392 случая;

Черниговская область — 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 года в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 мая в Украине было зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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