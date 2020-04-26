В Украине за сутки зафиксировали почти 500 новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтвердились 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные. 840 пациентов выздоровели.
Как сообщается в утренней сводке Минздрава, за сутки зафиксировано 492 новых случая болезни.
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Количество случаев COVID-19 по областям – 26 апреля
Винницкая область — 388 случаев;
Волынская область — 241 случай;
Днепропетровская область — 292 случаи;
Донецкая область — 29 случаев;
Житомирская область — 348 случаев;
Закарпатская область — 329 случаев;
Запорожская область — 182 случая;
Ивано-Франковская область — 731 случай;
Кировоградская область — 323 случаи;
м. Киев — 1188 случаев;
Киевская область — 542 случаи;
Львовская область — 348 случаев;
Луганская область — 29 случаев;
Николаевская область — 111 случаев;
Одесская область — 220 случаев;
Полтавская область — 172 случая;
Ровенская область — 508 случаев;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 607 случаев;
Харьковская область — 147 случаев;
Херсонская область — 87 случаев;
Хмельницкая область — 70 случаев;
Черновицкая область — 1341 случай;
Черкасская область — 257 случаев;
Черниговская область — 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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