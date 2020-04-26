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В Украине за сутки зафиксировали почти 500 новых случаев COVID-19

09:44, 26 апреля 2020
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Ситуация с коронавирусом в Украине / УНИАН

По состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтвердились 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные. 840 пациентов выздоровели.

Как сообщается в утренней сводке Минздрава, за сутки зафиксировано 492 новых случая болезни.

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Количество случаев COVID-19 по областям – 26 апреля

Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область — 292 случаи;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случаи;

м. Киев — 1188 случаев;

Киевская область — 542 случаи;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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