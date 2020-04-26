В Украине за сутки зафиксировали почти 500 новых случаев COVID-19

Больше всего случаев на сегодня зафиксировано в Черновицкой области.

По состоянию на утро 26 апреля в Украине лабораторно подтвердились 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 209 из них – летальные. 840 пациентов выздоровели. Как сообщается в утренней сводке Минздрава, за сутки зафиксировано 492 новых случая болезни. Читайте такжеВ Кировоградской области подтвердили более 300 случаев COVID-19 Количество случаев COVID-19 по областям – 26 апреля Винницкая область — 388 случаев; Волынская область — 241 случай; Днепропетровская область — 292 случаи; Донецкая область — 29 случаев; Житомирская область — 348 случаев; Закарпатская область — 329 случаев; Запорожская область — 182 случая; Ивано-Франковская область — 731 случай; Кировоградская область — 323 случаи; м. Киев — 1188 случаев; Киевская область — 542 случаи; Львовская область — 348 случаев; Луганская область — 29 случаев; Николаевская область — 111 случаев; Одесская область — 220 случаев; Полтавская область — 172 случая; Ровенская область — 508 случаев; Сумская область — 95 случаев; Тернопольская область — 607 случаев; Харьковская область — 147 случаев; Херсонская область — 87 случаев; Хмельницкая область — 70 случаев; Черновицкая область — 1341 случай; Черкасская область — 257 случаев; Черниговская область — 32 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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