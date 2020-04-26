В ВСУ зафиксировали 38 случаев инфицирования коронавирусом

Коронавирус обнаружен у еще одного военнослужащего, его состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом говорится в сводке командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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«Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», - говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 07:00 в ВСУ зафиксированы 38 случаев заболевания, из них два летальных, 18 человек выздоровели.

Изолированные, в том числе, в самоизоляции, – 368 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 09:00 в Украине зафиксированы 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.