Коронавирус в Почаеве: в городе хотят ввести чрезвычайное положение

За последние сутки в Кременецком районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, 20 из них в городе Почаев и пригороде - поселке Старый Почаев.

Власти Кременецкого района Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, будут просить центральные власти ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил председатель Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

По его словам, за последние сутки в районе зафиксировали 27 новых случаев болезни, а 20 из них в городе Почаев и пригороде - поселке Старый Почаев.

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«Закончилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, учитывая критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии коронавируса, решили максимально ужесточить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение 5 дней обратиться к верхним эшелонам власти относительно ужесточения действенных карантинных мер безопасности», - написал Онишкевич.

Как сообщал УНИАН, с 22 апреля власти района полностью запретили въезд и выезд жителей города Почаев из-за вспышки коронавируса. Тогда больных было 43, а сегодня уже около 80.

Одним из возможных мест вспышки коронавируса в городе считается Почаевская лавра.

Несмотря на запрет властей, Лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала на службы сотни верующих.

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